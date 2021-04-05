大約五年前，我第一次嘗試自己架網站，當時網上資訊沒現在發達，害我掉進了不少架站的坑裡
主機錯、網址錯，佈景主題錯，頁面編輯器錯！真的全都選錯，每一樣都花錢又傷神，差點害我放棄架站
雖然大家都說WordPress很簡單，但你實際跳進去之後，就會發現絕對沒大家說得容易
網域怎麼跟網站連一起？
怎麼替網站加選單？
Logo怎麼設定？
為什麼IG圖案一直在那！（我就沒IG啊！！！
反正…就是很多坑就是了，但你還是可以自己克服的
不過，如果你對這些事情提不起勁，就是想要創作、打造事業，那我可以幫助你，就像幫助過去的自己，閃過這些坑，讓你順利的拿到一個地基穩固的網站
幫你完成這 最簡單，也最困難的第一步
Step 1:
請至網頁最下方，加入早安傑森的官方Line
Step 2:
加入後，可以先觀看一段簡單介紹影片，如果感興趣，再傳訊息給我
Step 3:
Step 4:
工作壓力太大好想換個賺錢的方法，但又不敢隨便離職，於是在網路上找到了傑森的不離職創業法。結果照著傑森的攻略寫了幾篇社論，還真的投稿上了！真是嚇死人！而且傑森還很有效率的免費幫我架了部落格，身為電腦白痴，遇到問題時也都很有耐心幫我解決，這種不收錢的佛心服務又嚇了我一大跳！原本想寫個小感謝，但不知不覺寫了一長串，總之，真心推薦
Jason,真的很開心幫助我踏出第一步，這一步對我們這些建站小白來說很不容易。 我可折騰了一個半月都有，看了很多視頻和文字網站 一步步跟著建站，之後又卡卡， 不好操作，打掉三四次，重來過，還是沒有個網站的樣子。 現在有了自己的網站好開心，謝謝你！
保證不是詐騙，也不知道可以騙到什麼
架設網站真的是免費的，但架站有些「本來就需要」繳的費用，還是得由你來支出，像是網域購買和網站空間的租借；現在聽不懂也沒關係，我會有詳細的解釋影片
有，你必須要重新架設一個新的網站，服務不包含搬家
如果你已經有網站了，就好好經營它，不要想貪小便宜再架一個
免費版的部落格架設，都會給你最基本的部落格樣式（放心，絕對乾淨好看）
如果你希望網站更加客製化，那我們可以另外討論，需要額外收費
不可以，別想貪小便宜
一般來說，一個禮拜內就可以交到你手上，但如果案量較多，就可能要等比較久
如果你比較性急，我們另外討論，可以來個急件收費