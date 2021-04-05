大約五年前，我第一次嘗試自己架網站，當時網上資訊沒現在發達，害我掉進了不少架站的坑裡

主機錯、網址錯，佈景主題錯，頁面編輯器錯！真的全都選錯，每一樣都花錢又傷神，差點害我放棄架站

雖然大家都說WordPress很簡單，但你實際跳進去之後，就會發現絕對沒大家說得容易

網域怎麼跟網站連一起？

怎麼替網站加選單？

Logo怎麼設定？

為什麼IG圖案一直在那！（我就沒IG啊！！！

反正…就是很多坑就是了，但你還是可以自己克服的

不過，如果你對這些事情提不起勁，就是想要創作、打造事業，那我可以幫助你，就像幫助過去的自己，閃過這些坑，讓你順利的拿到一個地基穩固的網站

幫你完成這 最簡單，也最困難的第一步