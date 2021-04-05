你的部落格好幫手

你將免費擁有一個部落格網站

省去學習網站架設的麻煩事，直接開始創作

免費架站吧

Hi，我是早安傑森

放照片只是要告訴你，我不是詐騙集團，他們通常不敢放照片
播放影音

其實，你可以自己架站的

大約五年前，我第一次嘗試自己架網站，當時網上資訊沒現在發達，害我掉進了不少架站的坑裡

主機錯、網址錯，佈景主題錯，頁面編輯器錯！真的全都選錯，每一樣都花錢又傷神，差點害我放棄架站

雖然大家都說WordPress很簡單，但你實際跳進去之後，就會發現絕對沒大家說得容易

網域怎麼跟網站連一起？
怎麼替網站加選單？
Logo怎麼設定？
為什麼IG圖案一直在那！（我就沒IG啊！！！

反正…就是很多坑就是了，但你還是可以自己克服的

不過，如果你對這些事情提不起勁，就是想要創作、打造事業，那我可以幫助你，就像幫助過去的自己，閃過這些坑，讓你順利的拿到一個地基穩固的網站

幫你完成這 最簡單，也最困難的第一步

你的部落格，會是個專業的網站

專業部落格

響應式設計

SEO友善

免製作費

How to do it?

如何進行免費架站服務？

Step 1:

加入Line好友

請至網頁最下方，加入早安傑森的官方Line

Step 2:

接收指示

加入後，可以先觀看一段簡單介紹影片，如果感興趣，再傳訊息給我

Step 3:

開始架站

架設部落格大概需要3-5個工作天，如果當下案量較多，請見諒

Step 4:

交站與教學

將建好的網站交給你，並給你簡單的教學影片，讓你能快速上手WordPress

What do you get?

你可以得到什麼？
免費部落格架設
  • 清爽有設計感的部落格網站
  • 高度安全的SSL憑證(Https)
  • 讓你快速上手的教學影片
  • 持續不斷地部落格教學資源
我要免費架站

Check out their websites

看看他們的網站吧

They like it!

一些好評截圖
努力創作的澳洲新移民
文筆很好的年輕男子
網站更新快速的登山客
小金魚寫作課的同學

Reviews from them

真實回饋

工作壓力太大好想換個賺錢的方法，但又不敢隨便離職，於是在網路上找到了傑森的不離職創業法。結果照著傑森的攻略寫了幾篇社論，還真的投稿上了！真是嚇死人！而且傑森還很有效率的免費幫我架了部落格，身為電腦白痴，遇到問題時也都很有耐心幫我解決，這種不收錢的佛心服務又嚇了我一大跳！原本想寫個小感謝，但不知不覺寫了一長串，總之，真心推薦

說一定要打馬賽克的Liya

Jason,真的很開心幫助我踏出第一步，這一步對我們這些建站小白來說很不容易。 我可折騰了一個半月都有，看了很多視頻和文字網站 一步步跟著建站，之後又卡卡， 不好操作，打掉三四次，重來過，還是沒有個網站的樣子。 現在有了自己的網站好開心，謝謝你！

雪倫

FAQ

常見問題

保證不是詐騙，也不知道可以騙到什麼

架設網站真的是免費的，但架站有些「本來就需要」繳的費用，還是得由你來支出，像是網域購買和網站空間的租借；現在聽不懂也沒關係，我會有詳細的解釋影片

有，你必須要重新架設一個新的網站，服務不包含搬家

如果你已經有網站了，就好好經營它，不要想貪小便宜再架一個

免費版的部落格架設，都會給你最基本的部落格樣式（放心，絕對乾淨好看）

如果你希望網站更加客製化，那我們可以另外討論，需要額外收費

不可以，別想貪小便宜

一般來說，一個禮拜內就可以交到你手上，但如果案量較多，就可能要等比較久

如果你比較性急，我們另外討論，可以來個急件收費

領取你的免費部落格資格

我能幫你架站，後面的路，你還是得靠自己

免費架站吧

加入Line後，裡面會有簡短介紹，確認你的意願與資格，沒問題後就會開始架站服務囉！

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